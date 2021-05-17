Глава фракции "Слуга народа" сказал, что по министру здравоохранения будет отдельная процедура.

Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Александра Кубракова и Алексея Любченко на должности министров, а вместо министра здравоохранения Максима Степанова предлагают его заместителя, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга после заседания фракции сообщил ее председатель Давид Арахамия.

"Вопрос были изменения трех министров. На (должность) министра инфраструктуры вместо Криклия была поддержана кандидатура Кубракова, вместо министра экономики Петрашко - кандидатура Любченко. Замечания - Любченко предлагается министром экономики - первым вице-премьером", - сказал Арахамия.

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Кроме того, он добавил, что "вместо Степанова - Ляшко».

Как известно, Любченко сейчас занимает должность главы Государственной налоговой службы Украины, а Кубраков - главы "Укравтодора".

Кроме этого, Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада рассмотрит назначение трех новых министров в четверг, 20 мая.

"Есть процедурный вопрос: если завтра у нас внеочередная сессия, где мы увольняем трех министров... Относительно Степанова, потому что он добровольно не уходит с должности, то там несколько другая процедура: сначала увольнение, потом представление от фракции, затем представление на председателя Верховной Рады, а потом голосование. Где-то в четверг мы ожидаем, что будет назначение всех трех министров новых", - добавил Арахамия.

Кадровые изменения в правительстве: что предшествовало

В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Также, в ВР поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с поста главы Минздрава. Однако сам Степанов отметил, что не писал заявление об отставке с поста главы Минздрава.

Кадровые вопросы запланировали рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал отставку Степанова и предложил парламенту определиться с этим решением.

Сегодня, 17 мая, фракция "Слуга народа" рассматривала вопрос об отставке трех министров: развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия, а также представление от премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

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Автор: Таня Поляковская