По словам руководителя провластной фракции, встреча со спикером может состояться после его выздоровления. Сейчас Дмитрий Разумков находится на самоизоляции из-за коронавируса.

Народные депутаты от "Слуги народа" планируют встретиться с председателем парламента Дмитрием Разумковым, чтобы решить, "как жить дальше".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Будем ждать Разумкова, когда он выздоровеет, и будем встречаться", - заметил он.

По словам Арахамии, в парламенте произошло много событий для обсуждения.

"Потом будем садиться вместе с фракцией и с господином Разумковым, общаться, как будем жить дальше", - сказал председатель фракции "Слуга народа".

Он отметил, что пока Разумкова не пригласили на заседание фракции "СН", которая планируется в начале октября в Трускавце при участии представителей всех ветвей власти.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил проект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

спикера делегируют, и монобильшинство делегирует спикера Разумкова. Просто об этом необходимо всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любой человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложениях депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

В свою очередь первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверял, что никаких инициатив отставки Разумкова с должности председателя Верховной Рады нет.

22 сентября Разумков заявил, что его не приглашали на запланированное совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента.

Автор: Надя Пришляк