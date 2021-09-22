Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал "необдуманной позицией" попытки связывать покушение на Сергея Шефира – первого помощника президента Владимира Зеленского, с борьбой с олигархами.
Об этом спикер сказал в интервью телеканалу "Прямой".
Он отметил, что речь идет о "беспрецедентном случае". "Такие вещи позорные. Даже не хватает слов в этом формате", – подчеркнул Разумков.
"Я бы не связывал это с борьбой с олигархами. Это – преступление. И здесь безразлично, кто его совершил – богатый человек, бедный человек или какие-то там преступные элементы", – добавил он.
По его словам, важно, чтобы правоохранительные органы максимально эффективно и профессионально "отработали и нашли, действительно, и исполнителей, и заказчиков".
"Но у нас некоторые коллеги раньше времени пытаются развешивать какие-то ярлыки. Это очень плохая тенденция", – считает Разумков.
Читайте также"Профессионалы так не работают": СМИ узнали, что спасло Шефира от гибелиПо его мнению, покушение "можно расценивать как давление на Офис, на президента или непосредственно на Сергея Нахмановича. Это точно".
На вопрос о том, что есть версии, что покушение может быть связано с попыткой помешать принятию закона об олигархах, Разумков ответил: "Это какая-то необдуманная позиция отдельных индивидуумов, которые об этом говорят. Так можно привязать и дождь к этому законопроекту, что он пошел или не пошел в конкретно взятый промежуток времени".
Спикер сообщил, что сегодня с Шефиром общался "очень коротко", по словам спикера, хорошо, что "ранен один человек, и все остались живы". Он пожелал скорейшего выздоровления водителю.
Пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что по состоянию на 17:00 на месте, откуда были осуществлены выстрелы в машину Шефира, вблизи села Ходосовка, работала следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска, криминалистическая лаборатория, следователи и кинологи полиции Киевщины.
Отдельно были привлечены подразделения Национальной гвардии и спецподразделения для детального осмотра территории лесного массива.
Использованы квадрокоптеры, металлоискатели и специализированное оборудование криминалистической лаборатории для поиска следов и вещественных доказательств.
В частности, с места происшествия изъяты трасологические следы, продолжается сбор информация для дальнейшего анализа. Правоохранители устанавливали возможных свидетелей происшествия.
Напомним, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю Сергея Шефира. В результате обстрела водитель получил ранение в ногу. Сам Шефир не пострадал.
По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.
Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса – Покушение на убийство двух и более лиц.