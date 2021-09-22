Покушение можно расценивать как давление на Офис президента, на главу государства или на самого Шефира, считает спикер парламента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал "необдуманной позицией" попытки связывать покушение на Сергея Шефира – первого помощника президента Владимира Зеленского, с борьбой с олигархами.

Об этом спикер сказал в интервью телеканалу "Прямой".

Он отметил, что речь идет о "беспрецедентном случае". "Такие вещи позорные. Даже не хватает слов в этом формате", – подчеркнул Разумков.

"Я бы не связывал это с борьбой с олигархами. Это – преступление. И здесь безразлично, кто его совершил – богатый человек, бедный человек или какие-то там преступные элементы", – добавил он.

По его словам, важно, чтобы правоохранительные органы максимально эффективно и профессионально "отработали и нашли, действительно, и исполнителей, и заказчиков".

"Но у нас некоторые коллеги раньше времени пытаются развешивать какие-то ярлыки. Это очень плохая тенденция", – считает Разумков.

Читайте также"Профессионалы так не работают": СМИ узнали, что спасло Шефира от гибелиПо его мнению, покушение "можно расценивать как давление на Офис, на президента или непосредственно на Сергея Нахмановича. Это точно".

На вопрос о том, что есть версии, что покушение может быть связано с попыткой помешать принятию закона об олигархах, Разумков ответил: "Это какая-то необдуманная позиция отдельных индивидуумов, которые об этом говорят. Так можно привязать и дождь к этому законопроекту, что он пошел или не пошел в конкретно взятый промежуток времени".

Спикер сообщил, что сегодня с Шефиром общался "очень коротко", по словам спикера, хорошо, что "ранен один человек, и все остались живы". Он пожелал скорейшего выздоровления водителю.

Пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что по состоянию на 17:00 на месте, откуда были осуществлены выстрелы в машину Шефира, вблизи села Ходосовка, работала следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска, криминалистическая лаборатория, следователи и кинологи полиции Киевщины.

Отдельно были привлечены подразделения Национальной гвардии и спецподразделения для детального осмотра территории лесного массива.

Использованы квадрокоптеры, металлоискатели и специализированное оборудование криминалистической лаборатории для поиска следов и вещественных доказательств.

В частности, с места происшествия изъяты трасологические следы, продолжается сбор информация для дальнейшего анализа. Правоохранители устанавливали возможных свидетелей происшествия.

Напомним, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю Сергея Шефира. В результате обстрела водитель получил ранение в ногу. Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса – Покушение на убийство двух и более лиц.

Авторы: Надя Пришляк, Антонина Доломанжи, Екатерина Присяжнюк