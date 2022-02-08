Отдыхала семья народного избранника в Дубае.

Семья скандального нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко провела зимние каникулы в Дубае, ОАЭ.

Как говорится в расследовании Bihus.info, они жили в отеле Address Beach Resort на берегу Персидского залива.

Смотрите видео с 13:44 до 15:30

Журналисты выяснили, что минимальная цена проживания за сутки для двух взрослых и ребенка в этом заведении - 28 тыс. грн.

"Приехала семья нардепа в Эмираты перед Новым годом... Фото из отеля семья Тищенко постила с 30 декабря по 19 января. Похоже, что все это время депутатская семья была на отдыхе... По ценам отеля, пожить в нем три недели - это почти 600 тыс. грн... И этот отдых нардеп не внес в декларацию", - говорится в сюжете.

Расследователи предполагают, что Тищенко может сказать, что за отдых платила жена, поэтому и он не вносил его в декларацию.

Читайте такжеПерепутал праздники: Тищенко оконфузился поздравлением с Рождеством

Ранее СМИ сообщали, что глава "Батькивщины" и нардеп Юлия Тимошенко почти месяц провела в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вас также могут заинтересовать новости: