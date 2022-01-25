По информации СМИ, глава "Батькивщины" и нардеп Юлия Тимошенко почти месяц провела в Объединенных Арабских Эмиратах.
Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе, политик была в Дубае.
Источник УП утверждает, что Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января. То есть Юлия Владимировна прилетела обратно лишь накануне сессионной недели в Раде.
Кроме того, журналисты узнали, что дочь народного депутата недавно переехала в Дубай вместе с семьей.
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Ранее нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко вместе с семьей отдыхал в Дубае. Тогда он выбрал для отпуска 5-звездочный отель Rixos The Palm Dubai. Самый дешевый вариант для проживания двух взрослых и ребенка в "Риксос Дубай" - это двухместный номер за 20 тыс. гривень в сутки.