Также СМИ опубликовали фото, на котором Тимошенко "засветилась" в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" 23 января.

По информации СМИ, глава "Батькивщины" и нардеп Юлия Тимошенко почти месяц провела в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе, политик была в Дубае.

Источник УП утверждает, что Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января. То есть Юлия Владимировна прилетела обратно лишь накануне сессионной недели в Раде.

Кроме того, журналисты узнали, что дочь народного депутата недавно переехала в Дубай вместе с семьей.

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Ранее нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко вместе с семьей отдыхал в Дубае. Тогда он выбрал для отпуска 5-звездочный отель Rixos The Palm Dubai. Самый дешевый вариант для проживания двух взрослых и ребенка в "Риксос Дубай" - это двухместный номер за 20 тыс. гривень в сутки.

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