Одиозный "слуга народа" оставил неоднозначный комментарий под постом министра внутренних дел в соцсети.

Одиозный нардеп-"слуга народа" Николай Тищенко отреагировал на скандальное видео общения его коллеги Николая Галушко с полицейскими в Киеве, обнародованное накануне.

Под постом министра внутренних дел Дениса Монастырского, в котором тот комментирует инцидент, Тищенко пообещал проголосовать за законопроект, вводящий штрафы за оскорбление полицейского. И сразу же задал главе МВД вопрос о законности обыска машины депутата.

"Хотелось спросить, а как обстоят дела и на каком основании ребята полицейские обыскали машину народного депутата? Спасибо большое за позицию, не дадим полицейских в обиду", - написал он.

Ответить на вопрос "слуги" министр еще не успел.

Скандал с нардепом Галушко: что произошло

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в СМИ появилось видео, на котором видно, что нардеп от провластной "Слуги народа" Николай Галушко устроил скандал правоохранителям, которые остановили водителя его авто за нарушение ПДД. Инцидент произошел в декабре прошлого года.

Сам депутат, комментируя инцидент, повторно оскорбил полицейских. В "Слуге народа" вовсе заявили, что нардепа шантажировали обнародованным видео.

Впоследствии глава МВД Денис Монастырский сообщил, что водитель Галушко был оштрафован и лишен прав на год. Также он напомнил, что в Раде сейчас находится законопроект об ответственности за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривень.