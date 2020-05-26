ГБР взяло штурмом музей Гончара из-за "картин Порошенко" (видео)

Представители Государственного бюро расследований заявили, что проводят неотложные следственные действия без соответствующего определения суда.

В киевском музее Ивана Гончара следователи Государственного бюро расследований проводят обыски с целью изъятия картин, которые заведению подарил экс-президент Петр Порошенко.

Прямую трансляцию событий под зданием музея осуществляет телеканал "Прямой".

Представители ГБР при входе в музей заявили, что проводят неотложные следственные действия и обыск без соответствующего постановления суда "с целью сохранения имущества", которое фигурирует в уголовном производстве.

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Директор музея Петр Гончар заявил журналистам на месте события, что обыск стал для него неожиданностью, и сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей.

Также он добавил, что владелец картин, которые хотят изъять, Порошенко, не давал разрешения на перемещение картин, переданных им музею для экспонирования.

Гончара не пускают в здание музея.

Как сообщал УНИАН, 22 мая стало известно, что Порошенко срочно вызвали в ГБР на допрос в качестве свидетеля на сегодня, 26 мая в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников.

Экс-президент не пришел на допрос.

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