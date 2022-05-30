Стороны обсуждали сложности с шестым пакетом санкций ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем сообщил о договоренности по ускорению внедрения антироссийских санкций.

"Обсуждали сложности выполнения 6-го пакета санкций ЕС. Необходимо одобрить как можно скорее, включая нефтяное эмбарго", - заявил он в Twitter.

В свою очередь Боррель сообщил, что "договорились о срочном продвижении санкций".

"С лидерами мы рассмотрим, как поддержать экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, и влияние российской агрессии на глобальную продовольственную безопасность", - добавил он.

Шестой пакет санкций против РФ: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации Bloomberg, из-за позиции Венгрии по нефтяному эмбарго лидеры отдельных стран Европейского Союза предлагают запретить только импорт нефти из России, транспортируемой по морю, а поставки через трубопроводы - временно разрешить.

29 мая комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза сегодня в очередной раз не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несостоятельность всех стран-членов Европейского Союза принять решение о введении шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против РФ станет слишком щедрым подарком для президента Владимира Путина.

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