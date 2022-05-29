Лидеры стран ЕС встретятся в понедельник и вторник, чтобы обсудить шестой пакет санкций против России.

Единство Европейского Союза "начинает разрушаться" в преддверии саммита, где должны обсуждаться нефтяное эмбарго против России и планы сократить зависимость от российских энергоносителей.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Reuters.

"После нападения России на Украину мы увидели, что может произойти, когда Европа будет единой. Учитывая завтрашний саммит, будем надеяться, что так будет и впредь. Но оно (единство, - УНИАН) уже начинает разрушаться", - сказал Хабек.

Он призвал Германию выступить единым голосом на саммите вместо того, чтобы воздерживаться от голосования из-за разногласий во взглядах внутри правящей коалиции страны. Немецкий чиновник призвал к подобному единству и другие страны ЕС.

"Европа все еще остается огромной экономической территорией с невероятной экономической мощью. И когда она объединится, она может использовать эту силу", - сказал Хабек.

Напомним, лидеры стран ЕС встретятся в понедельник и вторник, чтобы обсудить шестой пакет санкций против России, который также может включать нефтяное эмбарго и программу, направленную на ускорение прекращения зависимости от ископаемого топлива, включая российский газ.

Как сообщал УНИАН, Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза сегодня в очередной раз не смог согласовать решение в отношении шестого пакета санкций против России. Они снова встретятся завтра утром.

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