22 мая 2022 года в Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против РФ без Венгрии.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины нефтяное эмбарго против страны-агрессора оказалось под угрозой срыва.

Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за позиции Венгрии в отношении нефтяного эмбарго лидеры отдельных стран Европейского Союза предлагают запретить только импорт нефти из России, транспортируемой по морю, а поставки через трубопроводы - временно разрешить.

Как пишет издание, правительства стран ЕС обсуждают с Европейским советом и Европейской комиссией план, согласно которому транспортировка российской нефти через трубопровод "Дружба" на время будет освобождена от действия санкций.

Предполагается, что это даст Венгрии время для постепенного отказа от нефти из России.

Нефтяное эмбарго: что известно

Принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за отдельных стран, которые наиболее зависимы от поставок российской нефти. ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение показалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против России, предложенное Еврокомиссией, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил отказ от российской нефти в 15-18 миллиардов евро.

22 мая 2022 года в Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против РФ без Венгрии.

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