Инициированное Советом нацбезопасности решение о санкциях от 19 марта не вступило в силу.

Президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал указ о введении санкций против Виктора Януковича и ряда чиновников и бизнесменов времен его президентства.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на ответ СНБО и Банковой.

Читайте такжеВ КСУ обжаловали указ Зеленского об увольнении ТупицкогоОтмечается, что 23 марта проект указа зарегистрировали в ОП и документ передали на подпись Зеленскому. Однако по состоянию на 5 апреля Совет нацбезопасности не ввел в действие свое решение.

8 апреля на сайте ОП соответствующий указ отсутствует.

Офис президента не стал отвечать, почему президент не подписал документ.

Кроме того, СНБО и ОП не предоставили перечня лиц, которых должны касаться новые санкции, и конкретных ограничений. В СНБО также не ответили на вопрос, рассматривалось ли введение ограничений против компаний, подконтрольных Януковичу и его окружению.

В Совете нацбезопасности сослались на то, что эта информация является служебной.

Что предшествовало

На заседании 19 марта СНБО применила санкции в отношении бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других чиновников.

Также были введены санкции против 19 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Кроме того, СНБО поручил провести аудит всех разрешений на добычу полезных ископаемых, которые были выданы с 1994 года.

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Автор: Яна Ставская