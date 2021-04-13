Суд по ходатайству адвоката решил привлечь в качестве третьих лиц СБУ и СНБО.

Кассационный суд в составе Верховного суда начал слушания по иску супруги народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко к президенту Украины Владимиру Зеленскому о персональных санкциях, введенных в отношении нее.

Читайте такжеЗабрал себе весь пляж: СМИ показали дворец Медведчука в Крыму (видео)Как передает корреспондент УНИАН, этим иском она оспаривает указ президента от 19 февраля.

В ходе заседания адвокат Марченко Сергей Рипа заявил ходатайство о привлечении к делу в качестве третьих лиц Совета национальной безопасности и обороны и Службы безопасности Украины. Суд удовлетворил это ходатайство и объявил перерыв до 14:00 24 мая.

Адвокат не аргументировал свою позицию относительно якобы незаконности указа президента. Он отметил, что Марченко - гражданка Украины, и санкции против нее не могут быть применены, и добавил, что более подробно аргументирует свою позицию в суде во время следующего заседания.

Санкции против Марченко

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам. В частности, санкции применены к Медведчуку и Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, находящиеся в распоряжении Медведчука и его жены.

В тот же день Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО.

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Автор: Дмитрий Хилюк