Предприятие Медведчука занимается неглубокой переработкой нефти и производит битум, мазут и газойль.

Российская компания жены Медведчука Оксаны Марченко "НЗНП Инжиниринг" модернизирует попавший под санкции СНБО нефтезавод в Ростовской области.

Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

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"НЗНП Инжиниринг" заказала у российского научно-исследовательского института "Петон" строительство третьей и четвертой очереди "Новошахтинского завода нефтепродуктов".

Комплекс производства автомобильных бензинов охватывает секцию гидроочистки нефти, секцию "Пенекс" и секцию каталитического риформинга и предназначенный для производства автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-5, цитируют журналисты пресс-релиз "Петона".

Срок реализации проекта – декабрь 2023 года. Контракт касается проектирования комплекса глубокой переработки нефти.

Предприятие Медведчука "Новошахтинский завод нефтепродуктов" занимается неглубокой переработкой нефти и производит битум, мазут и газойль. Большей долей владеет жена кума Путина Оксана Марченко, что позволяет заводу поставлять нефтепродукты в США в обход наложенных на Медведчука американских санкций.

Санкции против Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина" со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

19 февраля СНБО принял решение о применение санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам. В частности, к главе политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены. По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращение в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", поскольку ею владеет компания "Прикарпатзападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: Яна Ставская