Супруги Медведчука-Марченко владеют нефтеперерабатывающим заводом в 14 километрах от российско-украинской границы, захваченного РФ.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире радио НВ.
"Есть четкое понимание, по информации, которая у нас есть в наличии, дизельным топливом, которое производит этот завод, сейчас заправляют танки России на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – сказал Данилов.
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Секретарь СНБО подчеркнул, что свое дело они уже сделали, подразумевая введение санкций против кума Путина и его жены.
"Конечно, мне хотелось бы, чтобы все было чрезвычайно быстро. Но, к большому сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают постоянно", – отметил он.
Данилов отметил, что в Украине очень много политиков, которые "с одной стороны, якобы государственники, а с другой – говорят: Давайте будем договариваться с Российской Федерацией".
"Их очень много, и их надо постоянно ставить на место. Почему? Потому что это для нашего государства очень-очень опасный путь. Мы можем прекратить свое существование, если будем продолжать заигрывать с Российской Федерацией. Потому что главная задача Российской Федерации и непосредственно господина Путина - это уничтожение нас как государства", - заявил Данилов.
Санкции против Медведчука, Козака и их жен: что известно
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Тараса Козака и восьми компаний, которые являются основателями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».
- Вещание этих телеканалов было прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Однако несмотря на запрет, эфиры продолжались на YouTube.
- После введения санкций гражданская жена Козака – Наталья Лавренюк, – а впоследствии и жена Виктора Медведчука – телеведущая Оксана Марченко попали в базу «Миротворца».
19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также гражданская жена Козака Наталья Лавренюк.
Марченко после введения санкций заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».
16 марта Виктор Медведчук подал иск об обжаловании санкций против себя.
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