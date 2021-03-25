Мы можем прекратить свое существование, если будем продолжать заигрывать с Российской Федерацией, отметил Данилов.

Супруги Медведчука-Марченко владеют нефтеперерабатывающим заводом в 14 километрах от российско-украинской границы, захваченного РФ.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире радио НВ.

"Есть четкое понимание, по информации, которая у нас есть в наличии, дизельным топливом, которое производит этот завод, сейчас заправляют танки России на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что свое дело они уже сделали, подразумевая введение санкций против кума Путина и его жены.

"Конечно, мне хотелось бы, чтобы все было чрезвычайно быстро. Но, к большому сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают постоянно", – отметил он.

Данилов отметил, что в Украине очень много политиков, которые "с одной стороны, якобы государственники, а с другой – говорят: Давайте будем договариваться с Российской Федерацией".

"Их очень много, и их надо постоянно ставить на место. Почему? Потому что это для нашего государства очень-очень опасный путь. Мы можем прекратить свое существование, если будем продолжать заигрывать с Российской Федерацией. Потому что главная задача Российской Федерации и непосредственно господина Путина - это уничтожение нас как государства", - заявил Данилов.

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Автор: Яна Ставская