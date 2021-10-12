Нардеп отметила, что Саакашвили с каждым днем все хуже.

Условия содержания третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который объявил голодовку, в тюрьме оставляют желать лучшего. Его состояние ухудшается.

Об этом рассказала депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, на прошлой неделе она два раза посещала Саакашвили.

"Посещала его во вторник и пятницу. В первый день он чувствовал себя хорошо. В пятницу, через неделю голодания, конечно, плохо. Он очень просит, чтобы все держались, боролись за будущее и справедливость Грузии, а не оплакивали его здоровье", – отметила Ясько.

Читайте такжеТяжело ходить и трудно говорить: состояние Саакашвили в СИЗО ухудшилосьПри этом она рассказала, что первые 10 дней содержания политику не разрешали иметь в камере матрас, телевизор, но теперь ему выдали карту с ограниченной суммой денег, за которые он может купить то, что ему нужно.

"В его случае он приобрел телевизор, чтобы знать, что происходит в мире. У него нет связи, ему не разрешают звонить, хотя это является нарушением закона. Обычно разрешается ограниченное количество звонков в месяц. К сожалению, этого нет", – отметила Ясько.

Кроме того, она указала, что Саакашвили в камере один, а из-за голодовки его состояние ухудшается с каждым днем.

Задержание Саакашвили в Грузии

Михеил Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября – в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

3 октября грузинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что экс-президент якобы пересек грузинскую границу в грузовике, вроде как весь путь из Украины до Грузии Саакашвили провел в вентиляционной кабине авто.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск – он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Анастасия Горбачева