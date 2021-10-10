Чиновник утверждает, что сосредоточен на борьбе.

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, находящийся сейчас в тюрьме на своей родине, заявил, что продолжает голодовку и сосредоточен на политической борьбе.

Об этом говорится в сообщении на его Facebook-странице.

"Сейчас я сосредоточен на моей борьбе и продолжаю голодовку. Я отношусь к этому крайне серьезно и настроен дойти до конца", – отметил Саакашвили.

Также он прокомментировал свою личную жизнь, поскольку получает на этот счет много вопросов.

"Для тех, кто интересуется личной жизнью. ...Поскольку звучат вопросы об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько (нардеп – Ред.) соединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви", – написал Саакашвили.

Читайте такжеСаакашвили обратился к международному сообществу: заявляет, что его арестовали без судаПри этом политик попросил людей уважать как его с Ясько приватность, так и частную жизнь экс-супруги Сандры Руловс, к которой он относится с глубокой симпатией, уважением и "благодарен ей за невероятную совместную жизнь".

Напомним, Михеил Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября – в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

3 октября грузинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что экс-президент якобы пересек грузинскую границу в грузовике, вроде как весь путь из Украины до Грузии Саакашвили провел в вентиляционной кабине авто.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск – он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Инна Андалицкая