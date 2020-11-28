19 ноября Кравчук заявил, что Киев подал на обмен 11 человек.

Россия и подконтрольные ей на территории оккупированного Донбасса боевики отклонили предложение Киева обменяться удерживаемыми лицами накануне новогодних и рождественских праздников.

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Об этом сообщает российское пропагандистское РБК со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу Трехсторонней контактной группы.

Москва обвиняет Украину в якобы невыполнении своих обязательств по Минским договоренностям. Говорят, что без них "обмен невозможен".

В то же время пропагандистам не удалось узнать, скольких людей хотели бы обменять оккупанты.

"Быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается. Например, для кого-то нужно решение какого-то райсуда, а там нет судей, и он не собирается", - сообщил россиянам собеседник, близкий к офису президента.

19 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил в интервью hromadske, что Киев подал на обмен 11 человек. Однако встречного шага со стороны ОРДЛО тогда не видели.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам "взяли за основу" предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержку Россией "плана действий представителей ОРДЛО" по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Автор: Яна Ставская