Россия и подконтрольные ей на территории оккупированного Донбасса боевики отклонили предложение Киева обменяться удерживаемыми лицами накануне новогодних и рождественских праздников.
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Об этом сообщает российское пропагандистское РБК со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу Трехсторонней контактной группы.
Москва обвиняет Украину в якобы невыполнении своих обязательств по Минским договоренностям. Говорят, что без них "обмен невозможен".
В то же время пропагандистам не удалось узнать, скольких людей хотели бы обменять оккупанты.
"Быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается. Например, для кого-то нужно решение какого-то райсуда, а там нет судей, и он не собирается", - сообщил россиянам собеседник, близкий к офису президента.
19 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил в интервью hromadske, что Киев подал на обмен 11 человек. Однако встречного шага со стороны ОРДЛО тогда не видели.
Украинский план действий по Донбассу
- План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".
- 5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.
- 10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам "взяли за основу" предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.
- Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержку Россией "плана действий представителей ОРДЛО" по урегулированию ситуации на Донбассе.
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