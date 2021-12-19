При этом она подчеркнула важность обсуждения предложений, выдвинутых Москвой.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что Российская Федерация не может "диктовать" странам НАТО, что им делать в контексте региональной безопасности.

Как сообщает DW, при этом она подчеркнула важность обсуждения предложений, выдвинутых Москвой.

"Мы должны говорить друг с другом, а это значит обсуждать предложения, которые выдвинула Россия. Это правильно и важно. Впрочем, не может быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать", - отметила Ламбрехт.

По ее словам, ситуацию вокруг российско-украинского конфликта нужно решать "дипломатическим путем и с помощью надежного сдерживания".

Читайте такжеЛитва готова предоставить Украине летальное оружиеКак сообщал УНИАН, Российская Федерация предлагает Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в Альянс и отказаться "от ведения любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Россия против движения Украины в НАТО

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантия невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красных линий" в отношении возможного членства Украины в военном Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск в Украине негативно восприняли страны восточного фланга Альянс.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.

Автор: Екатерина Гирнык