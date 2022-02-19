Россия и Китай убрали упоминание о "текущей" напряженности из заявлений финансовых лидеров G20 относительно геополитических рисков для мировой экономики по итогам встречи в пятницу.
Об этом сообщает Reuters.
По словам людей, знакомых с дискуссиями, встреча министров финансов и руководителей центральных банков G20 была одной из самых бурных с начала пандемии коронавируса в 2020 году.
Министр финансов Канады Христя Фриланд призвала российских коллег не вторгаться в Украину, предупредив, что такие действия нанесут непоправимый урон мировой экономике и приведут к "разрушительным" санкций против РФ.
Другие источники, знакомые с ходом встречи, сообщили, что РФ и КНР возражали об упоминании о "текущей напряженности" в предыдущем проекте коммюнике. В окончательном варианте коммюнике группы просто говорилось: "Мы также будем продолжать отслеживать основные глобальные риски, в том числе связанные с возникающей геополитической напряженностью, а также макроэкономической и финансовой уязвимостью".
В завершение встречи американские и европейские акции упали из-за опасений относительно российского вторжения в Украину после того, как поддерживаемые Россией боевики объявили в ОРДЛО немедленную эвакуацию.
Обострение на Донбассе
18 февраля главари подконтрольных Кремлю террористов "ЛДНР" заявили о немедленную эвакуацию женщин и детей из ОРДЛО в Россию. После чего следовала череда взрывов на неподконтрольной Украине территории.
Как выяснила общественность, видеоролики террористов Пасечника и Пушилина были записаны за несколько дней до эскалации на востоке.
Вечером того же дня американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с обновленными разведданными о передвижении войск РФ, заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.
Эскалация на Донбассе произошла на фоне роста угрозы вторжения с участием почти 200 тысяч военных РФ, сосредоточенных вокруг Украины.
Во вчерашних провокациях боевики обвинили Вооруженные силы. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.