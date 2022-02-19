Встреча глав Минфинов стран G20 была самой бурной со времени начала пандемии коронавируса в 2020-м, пишут журналисты.

Россия и Китай убрали упоминание о "текущей" напряженности из заявлений финансовых лидеров G20 относительно геополитических рисков для мировой экономики по итогам встречи в пятницу.

Об этом сообщает Reuters.

По словам людей, знакомых с дискуссиями, встреча министров финансов и руководителей центральных банков G20 была одной из самых бурных с начала пандемии коронавируса в 2020 году.

Министр финансов Канады Христя Фриланд призвала российских коллег не вторгаться в Украину, предупредив, что такие действия нанесут непоправимый урон мировой экономике и приведут к "разрушительным" санкций против РФ.

Другие источники, знакомые с ходом встречи, сообщили, что РФ и КНР возражали об упоминании о "текущей напряженности" в предыдущем проекте коммюнике. В окончательном варианте коммюнике группы просто говорилось: "Мы также будем продолжать отслеживать основные глобальные риски, в том числе связанные с возникающей геополитической напряженностью, а также макроэкономической и финансовой уязвимостью".

В завершение встречи американские и европейские акции упали из-за опасений относительно российского вторжения в Украину после того, как поддерживаемые Россией боевики объявили в ОРДЛО немедленную эвакуацию.

Обострение на Донбассе

18 февраля главари подконтрольных Кремлю террористов "ЛДНР" заявили о немедленную эвакуацию женщин и детей из ОРДЛО в Россию. После чего следовала череда взрывов на неподконтрольной Украине территории.

Как выяснила общественность, видеоролики террористов Пасечника и Пушилина были записаны за несколько дней до эскалации на востоке.

Вечером того же дня американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с обновленными разведданными о передвижении войск РФ, заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

Эскалация на Донбассе произошла на фоне роста угрозы вторжения с участием почти 200 тысяч военных РФ, сосредоточенных вокруг Украины.

Во вчерашних провокациях боевики обвинили Вооруженные силы. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить российским наемникам и в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается наступать на оккупированные территории.

Вас также могут заинтересовать новости: