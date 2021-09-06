Российские тролли активно комментируют новости об Афганистане и не забывают о попытках доказать обществу то, что точка зрения РФ якобы хороша.

Кремлеботы (тролли и фейковые комментаторы из РФ) атаковали западную прессу. Под удар попали издания США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Российские тролли забрасывают новости комментариями, в которых пытаются убедить общество в "правильности" точки зрения РФ.

Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное российской службой издания BBC.

Так, специалисты Центра изучения преступности и безопасности университета Кардиффа установили, что сайты 32 изданий из 16 стран оказались "под прицелом" кремлеботов. Российские тролли атаковали даже такие известные СМИ, как британские Times и Express.

По мнению экспертов, фейковые комментаторы из РФ пытаются склонить общество к мнениям, которые продвигаются российской властью. В ходе исследования было установлено, что авторы таких комментариев использовали русскоязычные версии изданий.

Читайте такжеФСБшники удерживали замглавы Меджлиса в наручниках и с мешком на голове – ЧубаровРФ начала "натравливать" кремлеботов на прессу США и Великобритании еще в 2018 году, сейчас же тролли активно публиковали комментарии на тему вывода войск из Афганистана. К примеру, под новостью о победе Талибана на сайте Mail Online, которая была размещена в августе этого года, появилось около 2 тысяч 500 комментариев. Часть этих комментариев - от российских троллей.

Кремлевские тролли пытаются убедить мир в достоверности выдуманных в РФ идей о крахе НАТО и том, что США якобы ведут неправильную политику.

СМИ России активно использовали фейковые комментарии для создания новостей. В них они, ссылаясь на якобы мнения читателей западной прессы, публиковали пророссийские статьи, в которых критиковались действия США, Великобритании и других стран.

В таких статьях утверждалось, что британцы и американцы якобы поддерживают президента РФ и в целом одобряют проросийские настроения. Новости с акцентом на фейковые комментарии, которые выдавались за достоверные, публиковались не только в России, а еще и в Болгарии.

В ходе исследования было установлено, что один аккаунт кремлебота мог быть переименован почти 550 раз за год. Более того, профиль пользователя, с которого публиковались фейковые комментарии, мог менять локацию и "место проживания" почти 70 раз.

Читайте такжеНа реабилитации в Германии: Поярков рассказал о состоянии КравчукаРоссийские тролли также принимали участие в голосованиях, которые публиковались на сайтах изданий. В таких опросах они выбирали варианты, которые наиболее близки к идеям пропаганды РФ.

Авторы исследования, передает BBC, также утверждают, что кремлеботы атаковали издания Fox News из США, Der Spiegel и Die Welt из Германии, французское Le Figaro и La Stampa из Италии.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кремле назвали "непосредственной угрозой" стремление Украины в НАТО.

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Автор: Полина Кузенко