По словам Дмитрия Пескова, Путин "будет прикладывать усилия", чтобы "исторические земли России" не использовались против нее самой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "непосредственной угрозой" продолжающееся стремление Украины в НАТО и теоретическую готовность США этот вопрос обсуждать.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1", сообщает ТАСС.

"Первое, Зеленский говорит: "Мы хотим, мы стремимся в НАТО". Американцы говорят: "Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - заявил Песков.

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Он отметил, что президент РФ Владимир Путин, "по крайней мере, будет прикладывать усилия", чтобы "исторические земли России" не использовались против нее самой.

По его мнению, результаты встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, если исходить из тех моментов, которые "очевидно Москве не нравятся", являются продолжением создания проекта "превращения Украины в анти-Россию".

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Автор: Светлана Закелова