Жителей оккупированных территорий заставляют получать российские паспорта / фото УНИАН, Алексей Сувиров

Все украинцы, которые находятся в ОРДЛО и Крыму, являются заложниками российского оккупационного режима.

Об этом интервью "ТСН" заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников. Он отметил, что люди вынуждены оформлять российские паспорта, поскольку это является способом выживания на оккупированных территориях.

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"На сегодня, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Я сейчас говорю об оккупированных Донецкой области с Луганщиной. По Крыму - там цифры достигают 2 млн",- сказал Резников.

Он убежден, что осуждать таких людей Украина не имеет никакого права. "Не удалось их защитить, не хватило оборонного ресурса государства Украина в 2014 году дать такой отпор этой агрессии, чтобы люди не попали в заложники. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом", - добавил Резников.

Вице-премьер сообщил, что сейчас разрабатывается проект закона о государственной политике переходного периода, в котором будет учтен вопрос принудительной паспортизации. Резников считает, что после деоккупации люди с двумя паспортами должны определиться, какой именно паспорт оставить себе.

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Автор: Андрей Василюк