Все украинцы, которые находятся в ОРДЛО и Крыму, являются заложниками российского оккупационного режима.
Об этом интервью "ТСН" заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников. Он отметил, что люди вынуждены оформлять российские паспорта, поскольку это является способом выживания на оккупированных территориях.
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"На сегодня, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Я сейчас говорю об оккупированных Донецкой области с Луганщиной. По Крыму - там цифры достигают 2 млн",- сказал Резников.
Он убежден, что осуждать таких людей Украина не имеет никакого права. "Не удалось их защитить, не хватило оборонного ресурса государства Украина в 2014 году дать такой отпор этой агрессии, чтобы люди не попали в заложники. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом", - добавил Резников.
Вице-премьер сообщил, что сейчас разрабатывается проект закона о государственной политике переходного периода, в котором будет учтен вопрос принудительной паспортизации. Резников считает, что после деоккупации люди с двумя паспортами должны определиться, какой именно паспорт оставить себе.
Украинский план действий по Донбассу
- План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».
- 5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.
- 10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.
- Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.
- 1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.
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