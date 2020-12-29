Он отметил, что люди вынуждены оформлять российские паспорта, поскольку это является способом выживания на оккупированных территориях.

Все украинцы, которые находятся в ОРДЛО и Крыму, являются заложниками российского оккупационного режима.

Об этом интервью "ТСН" заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников. Он отметил, что люди вынуждены оформлять российские паспорта, поскольку это является способом выживания на оккупированных территориях.

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"На сегодня, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Я сейчас говорю об оккупированных Донецкой области с Луганщиной. По Крыму - там цифры достигают 2 млн",- сказал Резников.

Он убежден, что осуждать таких людей Украина не имеет никакого права. "Не удалось их защитить, не хватило оборонного ресурса государства Украина в 2014 году дать такой отпор этой агрессии, чтобы люди не попали в заложники. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом", - добавил Резников.

Вице-премьер сообщил, что сейчас разрабатывается проект закона о государственной политике переходного периода, в котором будет учтен вопрос принудительной паспортизации. Резников считает, что после деоккупации люди с двумя паспортами должны определиться, какой именно паспорт оставить себе.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.

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Автор: Андрей Василюк