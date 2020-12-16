В то же время действующий президент и его политсила продолжают быть лидерами электоральных симпатий украинцев.

Рейтинг партии "Слуга народа" по сравнению с декабрем 2019 года упал вдвое с 36% до 17,5%, президентский рейтинг президента Владимира Зеленского снизился с 41% до 19%.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Центра Разумкова.

Рейтинг партий в декабре 2020

Отмечается, что если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа". За нее готовы отдать свой голос 17,5% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

Партию "Европейская солидарность" готовы поддержать соответственно 13% и 19,5%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13% и 18% соответственно, ВО "Батькивщина" - 6% и 9%, партию "Сила и честь" - 4% и 5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3% и 4%, ВО "Свобода" - 2% и 3%, "Партию Шария" - 2% и 2,5%, партию "Гражданская позиция" - 2% и 2%, Радикальную партию Олега Ляшко - 1,5% и 2%, партию "Голос" - 1% и 2%, партию "За будущее" - 1% и 2%, партию "УДАР Виталия Кличко" - 1% и 1%, партию "Оппозиционный блок" - 0,7% и 1%, партию "Перемога Пальчевского" - 0,6% и 0,9%%, партию "Наш край" - 0,5% и 0,6%, партию "Пропозиція" - соответственно 0,3% и 0,2%.

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По сравнению с декабрем 2019 года снизился уровень электоральной поддержки партии "Слуга народа" (с 36% до 17,5% среди всех опрошенных). Уровень электоральной поддержки партии "Европейская солидарность" за этот период вырос с 7% до 13%, партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - с 10% до 13%. Уровень поддержки Всеукраинского объединения "Батькивщина"н е изменился (соответственно 6% и 6%), то же самое касается партии "Сила и честь" (соответственно 3% и 4%).

Рейтинг Зеленского и других политиков

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский (19% всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

Намерены проголосовать за лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко соответственно 13% и 19%, за сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко - 12% и 17% опрошенных, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко - соответственно 6% и 8%.

По сравнению с декабрем 2019 года снизился уровень электоральной поддержки Зеленского (с 41% до 19% среди всех опрошенных). Уровень электоральной поддержки Порошенко за этот период вырос с 8% до 13%, Бойко – также вырос с 10% до 12%, Уровень поддержки Тимошенко практически не изменился (соответственно 5,5% и 6%).

Во время опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов президента Украины. Второй тур моделировался при участии трех кандидатов, которые получают наибольшее количество голосов в первом туре (Зеленский, Порошенко и Бойко), а также политика с более высоким по сравнению с другими уровнем доверия - спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко, Бойко или Разумковым становится победителем президентских выборов. Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.

Что известно об опросе

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Константин Гончаров