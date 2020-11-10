Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы нынешний глава государства Владимир Зеленский. За ним следуют Петр Порошенко и Юрий Бойко.

Глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Согласно результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (21,4% всех опрошенных и 31,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

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За Петра Порошенко проголосовали бы соответственно 13,6% и 21,1% респондентов, за Юрия Бойко - соответственно 12,2% и 16,9%, за Юлию Тимошенко - соответственно 6,2% и 8,3%, за Игоря Смешко - соответственно 3,9% и 5,6%, за Руслана Кошулинского - соответственно 1,7% и 2,8%, за Олега Ляшко - соответственно 1,7% и 2,1%, за Александра Вилкула - соответственно 1% и 1,1%.

Социологическая служба Центра Разумкова проводила исследование методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта «Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития», реализуемой Центром Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

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Автор: Надя Пришляк