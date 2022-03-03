Законопроект определяет принципы принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации / фото ГСЧС

Верховная Рада приняла закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".

Как передает корреспондент УНИАН, на сайте парламента пока нет информации, сколько депутатов поддержали принятие этого закона, ведь заседание проходило в закрытом режиме.

"Законопроект определяет принципы принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов; основания и порядок принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов; правовой режим принудительно изъятых в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.