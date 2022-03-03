Верховная Рада приняла закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".
Как передает корреспондент УНИАН, на сайте парламента пока нет информации, сколько депутатов поддержали принятие этого закона, ведь заседание проходило в закрытом режиме.
"Законопроект определяет принципы принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов; основания и порядок принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов; правовой режим принудительно изъятых в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", - говорится в пояснительной записке к документу.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
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