Законопроект подготовлен парламентским комитетом по вопросам экономического развития.

Верховная Рада приняла закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".

Как передает корреспондент УНИАН, на сайте парламента пока нет информации, сколько депутатов поддержали принятие этого закона, ведь заседание проходило в закрытом режиме.

"Законопроект определяет принципы принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов; основания и порядок принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов; правовой режим принудительно изъятых в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Война против Украины: