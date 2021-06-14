Возможно проведение внеочередных заседаний парламента для рассмотрения важных и неотложных законопроектов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук не исключает проведения в ближайшее время внеочередных заседаний парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета председателей фракций, групп и парламентских комитетов.

Стефанчук напомнил, что до конца текущей сессии ВР остаются три пленарных недели, и необходимо определиться с приоритетными вопросами, которые должны быть рассмотрены.

При этом он отметил, что возможно проведение внеочередных заседаний парламента для рассмотрения важных и неотложных законопроектов.

По его словам, речь идет о №№5557, 5558, касающихся вопросов национальной безопасности Украины, о так называемом законопроект о деолигархизации (№5599), а также о законопроектах №№4167, 3091, 4461 по экологическим вопросам, определенных президентом как чрезвычайно важные.

Читайте такжеВ Раде зарегистрировали два законопроекта по очистке от коррупции строительного рынкаКак заявил на брифинге первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в четверг, 17 июня, может состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

"Я думаю, что на этой неделе, возможно, в четверг будет внеочередное заседание, которое будет инициировать президент. Сейчас мы ожидаем этой коммуникации, она сегодня-завтра пройдет", - сказал он.

По словам Корниенко, рассматриваться на этом заседании могут, в частности, законопроекты из оборонной сферы. "Там есть несколько законов из сферы обороны. Например, о национальном сопротивлении в первом чтении, о критической инфраструктуре в первом чтении. Это закон из нашего пакета о диджитализации о paperless в первом чтении ... У нас есть ряд ратификаций, которые требуют рассмотрения", - рассказал депутат.

Он также отметил, что завтра, скорее всего, работа парламента будет на определенный срок "заблокирована" из-за большого количества поправок к одному из законопроектов, которые завтра стоят в повестке дня.

Когда завершается пятая сессия Верховной Рады

Согласно календарному плану, пятая сессия ВР завершается 16 июля - в этот день должно состояться последнее пленарное заседание на текущей сессии.

Соответственно, до этой даты должны состояться три пленарных недели - с 15 по 18 июня, с 29 июня по 2 июля и с 13 по 16 июля.

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Авторы: Надя Пришляк, Татьяна Поляковская