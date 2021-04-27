Кроме законопроекта о рынке земли, будут рассматриваться еще 14 проектов законов, в частности, об ограничениях на рекламу электронных сигарет.

Сегодня в Верховной Раде Украины, кроме очередного, состоятся еще два внеочередных заседания.

Читайте такжеДепутаты могут собраться на два внеочередных заседания на следующей неделеКак сообщается на сайте ВР на очередном заседании народные депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194).

Всего их подано 3 тыс. 128. Осталось рассмотреть еще более 800 поправок.

Внеочередные заседания: главные вопросы

Первое внеочередное заседание ВР начнется в 16:00.

На этом заседании будет рассматриваться проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на пресечение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению СОVID-19 и обеспечения неукоснительного выполнения решений ВР, принятых в этой сфере (№5299).

Второе внеочередное заседание начнется после завершения первого.

На нем планируется рассмотреть 13 вопросов. В частности, проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (№5304); законопроект о внесении изменений в некоторые законы по активизации деятельности научных парков (№4236); проект закона о финансовых услугах и финансовых компаниях (№5065).

Также в списке - законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (№5104); проект закона об основах молодежной политики (№3718); предложения президента к закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи (№2063).

Кроме того, будут рассмотрены проекты законов: о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (№3985); о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования (№2164) и о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны (№ 3935).

На внеочередном заседании также будут рассмотрены: проект закона о внесении изменений в УПК относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (№5246); законопроект о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175) и проект закона о внесении изменений в статью 22 закона "О рекламе" об ограничениях на рекламу электронных сигарет (№4212), который касается ограничения такой рекламы.

Депутаты также рассмотрят законопроект об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель (№5202).

Рассмотрение "земельного" законопроекта: что происходит

Верховная Рада с 16 марта рассматривает поправки к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 тыс. 128.

Согласно Регламенту ВР, депутаты не могут начинать рассмотрение нового законопроекта, пока не завершат рассматривать предыдущий. В связи с этим в парламенте инициируют проведение внеочередных заседаний для рассмотрения неотложных законопроектов.

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Автор: Надя Пришляк