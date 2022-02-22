Он призвал к мирному урегулированию конфликта.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что решение РФ о признании "ЛНР" и "ДНР" не соответствует принципам Устава Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщают в пресс-службе ООН.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен решением Российской Федерации относительно статуса некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины. Он призывает к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями, одобренными Советом Безопасности", - говорится в сообщении.

Гутерриш заявил, что своим решением Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также он призвал сосредоточить все усилия на обеспечении немедленного прекращения боевых действий, защите гражданских лиц и предотвращении любых действий и заявлений, которые могут привести к дальнейшей эскалации опасной ситуации в Украине и вокруг нее.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

В Евросоюзе заявили, что введут ограничительные меры против причастных к этому лиц, а президент США Джо Байден уже подписал указ о санкциях против ОРДЛО.

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