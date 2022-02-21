Вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве рассмотрят 22 февраля.

Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в границах, которые сейчас фактически установлены.

Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов, пишет ТАСС.

"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", - сказал он.

По его словам, вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с "республиками" Совет Федерации рассмотрит во вторник.

Читайте такжеУкраина открыла производство из-за призывов Совбеза РФ к изменению границ территории УкраиныНапомним, что сегодня вечером президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и подписал "договоры" с предводителями псевдореспублик.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил это решение с президентом США Джо Байденом и собирается поговорить с британским премьером Борисом Джонсоном.

Известно, что после заседания СНБО Зеленский выступит с обращением к украинцам.

В Европе уже назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины.

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