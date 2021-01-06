Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео выразил сожаление в связи с отсутствием большого прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе.
Как сообщается на сайте Госдепартамента США, об этом Помпео сказал в интервью Bloomberg.
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На вопрос, есть ли у него надежда, что Россия выведет войска с востока Украины и вернет Крым, Помпео ответил, что ситуация "очень заморожена".
"Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я сожалею по поводу этого. Мы продолжали делать то, что правильно для украинского народа, - касалось ли это наших усилий с целью остановить строительство "Северного потока-2", касалось ли это решения президента предоставить летальное оборонное оборудование украинцам (то, что предыдущая администрация постоянно отказывалась делать)", - сказал Помпео.
"Мы сделали правильные вещи для них (украинцев), и мы пытались усилить потенциал для украинского правительства защищать себя от угроз, поступавших из России. Одновременно от военных угроз, информационных угроз, угроз внутри Украины и энергетических угроз", - добавил он.
"Мы сделали все те вещи, однако в юго-восточной Украине до сих пор продолжается конфликт ... Мы не достигли значительного прогресса, как и европейцы тоже не достигли значительного прогресса в их дипломатических усилиях. Мне жаль. Я хочу, чтобы мы в течение нашего времени (пребывания у власти - УНИАН) достигли большего прогресса", - подчеркнул Помпео.
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