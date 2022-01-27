Следователь имеет право одновременно допросить двух.

В Госбюро расследований заявили, что экс-президента, народного депутата Петра Порошенко и народного депутата Виктора Медведчука, которые являются фигурантами "угольного дела", могут допросить одновременно, если их показания будут отличаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"Порошенко запланировано допросить как подозреваемого относительно обстоятельств совершения уголовного правонарушения по поставкам угля... Следователям важно услышать ответы на вопросы относительно обстоятельств, событий и принятых решений..." - отметила она.

Читайте такжеВ ГБР вызвали Порошенко на новый допрос по "угольному" делу: названа дата

По словам Сапьян, согласно Уголовному процессуальному кодексу следователь имеет право одновременно допросить двух или более лиц (уже допрошенных) для выяснения причин разногласий в их показаниях.

"Чтобы провести такой одновременный допрос, сначала надо допросить народного депутата Петра Порошенко... Если появятся разногласия, то одновременный допрос не исключается", - добавила она.

"Угольное" дело Порошенко - что известно

ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНВ" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять пятого президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога.

Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.

Киевский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляций на меру пресечения Порошенко на 28 января.

Вас также могут заинтересовать новости: