В состав суда вошли три судьи. В их числе один докладчик.

Киевский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляций на меру пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко. Заседание состоится 28 января.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Также объявлен состав суда: судья-докладчик М. А. Ященко, судьи В. М. Лашевич, и. о. Рыбак.

"Судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты... назначено на 28 января 2022 года (11 час. 00 мин.), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМежду госизменой и коррупцией. Чем для Украины опасно дело ПорошенкоНапомним,

24 января в ГБР заявили, что Петр Порошенко не выполнил решение суда и не сдал в соответствующие органы документы для выезда за границу.

Защита Порошенко опровергла сообщения ГБР и заявила, что экс-президент сдал документы для выезда за границу.

Адвокат Игорь Головань отметил, что лично сдал паспорта Порошенко утром 24 января.

Справка УНИАН. ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять экс-президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога.

Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.

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