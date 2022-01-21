Они будут настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Прокуроры внесли апелляционную жалобу на решение суда о применении к народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

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В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять экс-президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога.

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