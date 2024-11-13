Также Швеция выделила почти 100 миллионов долларов на подготовку Украины к зиме.

Швеция выделит не менее 6,9 миллиарда долларов на военную поддержку Украине с 2024 по 2026 год. Об этом рассказала госсекретарь по вопросам развития международного сотрудничества страны Диана Янсе на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, пишет Новини.LIVE.

Помимо военной поддержки, Швеция выделила почти 100 миллионов долларов на подготовку Украины к зиме, отметила Янсе во время выступления. Эта сума должна помочь покрыть некоторые потребности нашей страны в зимний период, включая восстановление энергоснабжения.

Напомним, что Швеция активно помогает Украине. Весной страна анонсировала поставку двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, а в октябре она заявила об усилении поддержки Киева.

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Кроме того, в сентябре Швеция объявила о намерении передать Украине 17-й пакет помощи с новыми мерами военной поддержки. Его общая сумма составляет 4,6 миллиарда шведских крон (443 миллиона долларов).

Военная поддержка Украины - последние новости

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что администрация президента Джо Байдена усилит свою поддержку Украины в течение нескольких месяцев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он отметил, что Штаты будут поддерживать нашу страну, чтобы она смогла или эффективно сражаться в 2025 году, или вести переговоры с РФ "с позиции силы".

Кроме того, Украина получила 1,35 миллиарда долларов гранта от США. Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился, что деньги пойдут на социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

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