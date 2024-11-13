Средства направят, в частности, на выплату зарплат педагогам.

Украина получила 1,35 миллиарда долларов гранта от США. Средства направят на социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

"Направляем эти средства на приоритетные гуманитарные и социальные программы. Благодарны нашим американским партнерам за эту поддержку", - говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

В Министерстве финансов сообщили, что средства направляются на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение выплаты заработных плат педагогам. Эти средства были перечислены в госбюджет Украины через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

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"Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла 28,2 млрд долларов США. Это - самая большая финансовая помощь Украине среди всех стран мира", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

По данным Минфина, в текущем году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере 7,8 млрд долларов, из которых уже мобилизовано 5,2 млрд долларов.

Международная помощь Украине - последние новости

9 ноября министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали грантовое соглашение, которое предусматривало привлечение Украиной транша, состоящего из 1,35 млрд долларов (гранта от США) и 10,8 млн евро (средств из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины).

23 октября Совет Европейского Союза окончательно утвердил пакет финансовой помощи Украине в форме займа 35 млрд евро.

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