По словам Подоляка, сейчас Кремль пытается вынудить Киев к переговорам.

Россия требует от Украины переговоров, поскольку имеет ограниченные ресурсы для войны. На сегодня оккупанты находятся на пике своих территориальных претензий и понимают, что в будущем ВСУ при помощи западного оружия будут проводить отвоевание захваченных территорий.

Об этом сказал 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это процесс не столь быстрый, как нам бы хотелось. Мы должны это понимать. Ресурса у российской армии еще достаточно. Это безумная орда, то есть их очень много. Они не считают, что людей надо беречь - и уходят, и уходят", - рассказал он.

"Поэтому сегодня они хотят ультимативно зафиксировать статус-кво. Договориться с нами о частичном перемирии и зафиксировать новую линию разграничений - Минск-3", - добавил Подоляк.

По его словам, действия врага прогнозируемы, поскольку россияне понимают, что шанса у них больше может не быть.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией - это не диалог, а ультиматум с ее стороны. Также Зеленский назвал подонками россиян за их новые фейки об Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: