Также российские войска продолжают снимать свою технику с хранения для переброски ее на территорию Украины.

Российские оккупанты наращивают свои силы на Запорожском и Херсонском направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Зафиксировано наращивание противником своих сил на Запорожском и Херсонском направлениях. Россия переместила на Криворожское направление три батальонные тактические группы с Новопавловского направления. На Запорожское направление враг также привлек одну батальонную тактическую группу", - отметил он.

По словам Громова, пополнение сил РФ осуществляет через Керченский мост и из Крыма.

"Крым используют как плацдарм для личного состава и вооружения. Зафиксировано перебазирование армейской авиации Восточного военного округа на территорию полуострова", - рассказал представитель Генштаба ВСУ.

Также он отметил, что Россия продолжает снимать военную технику с длительного хранения для дальнейшей отправки на территорию Украины.

Напомним, в приграничных с Украиной областях оккупанты развернули группировку войск для прикрытия госграницы России. Главная цель - отвлечь внимание Вооруженных сил Украины.

В течение недели украинские военные улучшили тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулиговка, Дмитровка. ВСУ освободили два населенных пункта: Мазановка и Дмитровка.

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