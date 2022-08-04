Президент отреагировал на российскую ложь относительно якобы торговли предоставленным партнерами оружием.

Президент Владимир Зеленский, комментируя фейки с РФ относительно якобы торговли предоставленным Украине партнерами оружием, подчеркнул, что украинцы не такие подонки, как россияне.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-встречи с представителями африканских СМИ.

По его мнению, распространение этих фейков направлено на блокирование поставок оружия в Украину.

"Они разрушили нам железнодорожную инфраструктуру, мосты, потом блокировали нам море, но понимали, что мы будем наращивать силу нашей армии... И тогда они начали распространять один из своих фейков, что мы торгуем этим оружием... Мы не такие подонки, как они. Мы не торгуем людьми, мы не торгуем оружием, мы не торгуем своим достоинством и своей страной. Вот в чем разница между нашими военными и между ихними военными", - сказал Зеленский.

По его словам, все данные по поставленному оружию являются открытыми для стран, которые его предоставили.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, 12 июля издание Financial Times опубликовало материал, в котором шла речь о том, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении системы отслеживания оружия, которое они поставляли Украине, из-за опасений, что его вывозят из страны на европейский черный рынок.

21 июля представитель Европола Яп Оп Ген Оорт, заявил, что якобы зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. В СНБО потребовали фактов и доказательств озвученных обвинений.

Впоследствии стало известно, что РФ всячески пытается сорвать поставки оружия в Украину, используя при этом пропаганду, агентуру и подкуп.