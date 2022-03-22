Советник главы Офиса президента отмечает, что России не место в 21-м веке, потому что она не хочет жить в мире.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что мир не до конца понял, что война в Украине идет не за территорию, а против варварства и монструозности Российской Федерации.

Об этом Подоляк заявил в видеообращении, обнародованном в Twitter.

"27-й день войны! 27-й день мужества, героизма, логистики! Всего того, что точно ведет нас к победе. Сегодня уже совершенно точно понятно, кто есть кто. Абсолютно точно понятно, что мы можем и почему мы не проиграем. Абсолютно точно понятно, кто нас поддерживает, а кто стоит в стороне и смотрит на все, как оно будет", - заявил Подоляк.

"К сожалению, мир не до конца понял, что война идет не за территорию, не за торговлю, не за даже нефтяное эмбарго. Война идет против варварства, против массовых убийств, против бесчеловечности, против вообще всего того монструозного, что влечет за собой Российская Федерация. Это государство, которое, в принципе, не может существовать в XXI веке, потому что оно играет не по правилам, и оно не хочет жить в мире. Оно хочет жить в войне. Но мы победим", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что мир нашел наиболее мощные инструменты влияния на российскую элиту, которая до сих пор безразлично смотрит на варварское поведение собственного государства в Украине. Он напомнил об уже введенных против РФ санкциях и подчеркнул, что "все только начинается".

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