Советник руководителя ОП напомнил об уже введенных против РФ санкциях и подчеркнул, что "все только начинается".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что мир нашел наиболее мощные инструменты влияния на российскую элиту, которая до сих пор безразлично смотрит на варварское поведение собственного государства в Украине.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Думаю, мир нащупал наиболее мощные инструменты влияния на российскую элиту, которая до сих пор безразлично смотрит на варварское поведение собственного государства в Украине", - говорится в сообщении.

В частности, это обязательное нефтяное эмбарго. "Тотальное. Несмотря на несколько мягкую позицию Германии. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже открыто говорит о том, что Мариуполь – это доказанное огромное военное преступление РФ, и поэтому нужно немедленно и наглухо закрыть этот сырьевой инструмент. Вопрос в ОПЕК и в желании отказаться от квот для ОАЭ и Саудовской Аравии...", - сообщил Подоляк.

В то же время министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил о фактической заморозке активов российского центробанка на сумму 22 млрд евро. Впрочем, по мнению советника руководителя ОП, значительно чувствительнее – прямое замораживание средств на счетах частных лиц, что и сделано во Франции на сумму 150 млрд евро.

Подоляк напомнил, что также на всей территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью 500 млн евро, принадлежащая всего 30 российским семьям.

Советник руководителя ОП считает, что самые действенные инструменты – в руках американского Минюста, "который создал и активировал работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества любой юридической природы".

"KleptoCapture – вся элита и номенклатура и их деньги. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже отрабатывает по списку самых богатых россиян. FinCen - мониторинговая группа, которая оценивает все финансовые транзакции. Словом, найдут все у всех. И навсегда изымут. Все только начинается...", - подытожил он.

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