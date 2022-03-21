В Минобороны РФ сообщили о почти десяти тысячах погибших в Украине оккупантов.

Минобороны РФ было вынуждено официально признать, что в Украине погибло 9861 российских оккупантов, что почти вдвое меньше реального количества потерь России во время войны с Украиной.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Русское искусство врать уже не помогает. Минобороны РФ было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а... 9861. Катастрофически много для российской пропаганды. И для русских матерей. И это лишь начало осознания их национальной катастрофы. Потому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше...", - отметил Подоляк.

Такие данные официальный представитель МО РФ Конашенков озвучил в деталях на страницах российской "Комсомольской правды". Но почти сразу материал в издании был отредактирован.

"Из самых честных пропагандистских соображений произошло редактирование статьи и вычленение фрагмента о массовой гибели военнослужащих РФ. Фрагмент "по данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 лица..." просто исчез. И правильно, зачем современной Океании знать хотя бы частичную правду", - написал Подоляк.

Он также оставил ссылку на оригинал статьи, которая впоследствии была отредактирована, и ее архивную версию. "Интернет все помнит", - добавил Подоляк.

Сегодня на брифинге представитель Минобороны РФ по Москве Игорь Конашенков заявлял: "Все распространенные господином Подоляком якобы "реальные данные" о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, является пропагандистской ложью".

Издание "Комсомольская правда" уже сообщило, что цифра в 9861 погибших появилась "вследствие взлома редакционной админки".

Напомним, ранее Арестович назвал количество взятых в плен в Украине срочников России.

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