Зеленский рассказал о подготовке визита спецпредставителей Трампа в Украину

По его словам, эта поездка была бы очень полезной для "выработки решений, ведущих к миру".

Диалог между переговорными командами США и Украины продолжается, в настоящее время обсуждается определение даты визита специальных представителей президента США в Украину. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что состоялся телефонный разговор с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Беседа была подробной и конструктивной. Важно, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, и сейчас мы обсуждаем определение даты визита в Украину. Эта поездка была бы очень полезной для выработки решений, ведущих к миру", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что проинформировал собеседников и о ситуации на поле боя, где успехи России "незначительны и достигаются ценой огромных потерь, а также о воздушных ударах".

Видео дня

"Стив и Джаред знают много подробностей. Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшего общения. Благодарю президента Трампа, Стива и Джареда, а также всех в Соединенных Штатах, кто работает ради того, чтобы мир стал нашим общим достижением", – отметил президент.

Последнее заявление Путина

Как сообщалось, ранее издание The Economist, ссылаясь на заявления источников, близких к Кремлю, отметило, что президент России Владимир Путин после нескольких недель раздумий принял решение об эскалации войны, чтобы сохранить свою власть и жизнь.

В то же время на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин заявил, что Россия "движется в направлении завершения" войны против Украины.

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