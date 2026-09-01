Зеленский возмутился из-за провальных голосований народных депутатов

По его словам, принятие решений в Украине позволяет получить средства от партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился результатами голосования в Верховной Раде, где депутаты провалили три важных закона, которые должны были обеспечить поступление более четырех миллиардов долларов, а также два документа по программе МВФ.

"Начало осени для Украины в условиях такой войны - это возможность доделать всё необходимое к зиме. Чтобы пройти этот год. Чтобы войти в следующий год. Обеспечить оборону. Обеспечить социальные выплаты. Обеспечить нормальное функционирование нашего государства несмотря ни на что. Возможность для этого есть. Чиновники, парламентарии - все об этом знают", - сказал он в своем обращении.

По его словам, решения в Украине открывают доступ к средствам от партнеров.

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"Одна часть - это решения правительства. Нужно 44 решения, и это будет 15 миллиардов долларов. Всё совершенно конкретно: правительство обеспечит принятие этих решений до первого ноября. Премьер и министры осознают свою личную ответственность. Также часть ответственности перед народом Украины лежит и на парламентариях: около 15 миллиардов долларов - это их часть работы, которую необходимо выполнить. Речь идет о вполне конкретных законопроектах, принятие которых открывает средства от партнеров для поддержки Украины", - добавил Зеленский.

Голосование в Раде

1 сентября Верховная Рада в очередной раз не поддержала отмену налоговой льготы на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро. За соответствующие законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения операций электронной торговли НДС проголосовали 198 народных депутатов при необходимом количестве в 226 голосов.

Законопроект об изменениях в Таможенный кодекс Украины также не поддержали - только 194 народных депутата отдали свои голоса. Эти законопроекты входят в перечень требований международных партнеров для получения части финансовой помощи для Украины.

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