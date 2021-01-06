Судьи КС, подчеркнул Вениславский, могут продолжать свою работу, а полномочия главы должен выполнять его первый заместитель.

Отстранение главы Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения должностных обязанностей не является основанием для прекращения работы инстанции. Суд может выполнять свои функции и без присутствия главы.

Об этом заявил представитель президента в КС Федор Вениславский в комментарии "Радио Свобода".

Читайте такжеБез юридических последствий: судья КСУ раскрыл детали собрания по отстранению ТупицкогоОн отметил, что Тупицкий не был уволен или лишен своих полномочий – его временно отстранили в связи с уголовным производством. Поэтому глава КС не имеет права участвовать в любых заседаниях суда, где проходят голосования.

Вениславский отметил, что указ Зеленского распространяется только на Тупицкого. По его словам, судьи Конституционного суда могут продолжать свою работу, а полномочия главы должен исполнять его первый заместитель.

"Отстранение Александра Тупицкого не является блокированием работы Конституционного суда Украины, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КС. Без господина Тупицкого на данный момент есть 14 судей КС, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения", - подчеркнул представитель президента в КС.

Он добавил, что, ввиду существенного статуса главы КС и преступления, в которых подозревается Тупицкий, его необходимо было отстранить, чтобы он не вмешивался в досудебное расследование, и не мог ему препятствовать.

Отстранение Тупицкого: что известно

28 декабря глава КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора, сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на 2 месяца. После этого в КС заявили, что назначат специальное пленарное заседание по поводу отстранения Тупицкого.

30 декабря Правовой департамент Секретариата КС обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого. В свою очередь в офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.

5 января 2021 года судьи КСУ по итогам своего собрания сделали заявление, в котором выразили обеспокоенность ситуацией в связи с изданием президентом указа "об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская