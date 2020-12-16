Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму и фиксирует, что такие должностные лица должны рассматриваться только как "оккупационные власти Российской Федерации".

Обновленная резолюция Генеральной ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" будет способствовать созданию Крымской платформы по деоккупации полуострова.

Как говорится в заявлении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на сайте МИД, новые элементы резолюции отражают многочисленные факты массовых нарушений прав человека на временно оккупированном полуострове.

В частности, резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться только как "оккупационные власти Российской Федерации".

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Документ также констатирует, что Россия не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Отмечается, что уровень соблюдения прав человека в Крыму после его оккупации Россией значительно снизился также потому, что РФ является участницей меньшего количества соответствующих международных договоров, чем Украина.

В Генассамблее ООН подчеркнули, что Россия использует пандемию COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения, в частности путем привлечения ФСБ.

Кроме того, Генассамблея ООН не остается в стороне от проблемы освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан. В частности, отмечая освобождение в декабре 2019 года и апреле 2020 года лиц, удерживаемых государством-оккупантом на Донбассе, резолюция подчеркивает необходимость освобождения всех украинских политических узников Кремля, вспоминая поименно Эмира-Усеин Куку и Сервера Мустафаева.

Вместе с тем, в резолюцию впервые включен термин "гражданские журналисты".

Документ подробно останавливается на подрывной хозяйственной деятельности РФ, которая истощает природные ресурсы временно оккупированного Крымского полуострова. Резолюция признает проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма к украинской системе образования и нарушение религиозных прав наших сограждан. Россия намеренно препятствует возможности сохранения национальной идентичности, заставляет менять гражданство, в частности путем ограничения права собственности на землю. Все это - сознательная политика государства-оккупанта по изменению демографического состава полуострова, что является военным преступлением.

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В этом контексте ГА ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ к Крыму для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.

Как отмечает Кулеба, принятый документ будет способствовать, в частности, реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.

Резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

16 декабря Генассамблея ООН поддержала обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Ключевым ее элементом является призыв к международному сообществу усилить взаимодействие для давления на РФ с целью заставить ее выполнять международные обязательства как государство-оккупанта. За проголосовали 64 страны, воздержались - 86, против - 23.

7 декабря Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала обновленную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей черного и Азовского морей".

Крымская платформа: что известно

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время прений на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Оккупация Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Виталий Саенко