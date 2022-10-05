Кандидатура Андрея Пышного на должность председателя Национального банка Украины будет внесена на рассмотрение Верховной Рады.
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.
"Новым главой НБУ станет Андрей Пышный. Его кандидатуру внесут сразу после голосования отставки господина Шевченко (Кирилл Шевченко - УНИАН) в ближайшее время", - написал Железняк.
Он считает, что назначение состоится на этой неделе, в день голосования за проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении.
Отставка главы НБУ - важные новости
Как сообщал УНИАН, 4 октября председатель Национального банка Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что подает в отставку по состоянию здоровья.
"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы Национального банка Украины", - отметил он.
Шевченко сообщил, что уже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с соответствующим заявлением.
Справка УНИАН. Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины 16 июля 2020 года.
Андрей Пышный родился 26 октября 1974 года в Тернопольской области. 26 марта 2014 года он стал главой правления "Ощадбанка" и руководил им более 6 лет.