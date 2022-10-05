Новый глава Нацбанка будет назначен на этой неделе, считает народный депутат.

Кандидатура Андрея Пышного на должность председателя Национального банка Украины будет внесена на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

"Новым главой НБУ станет Андрей Пышный. Его кандидатуру внесут сразу после голосования отставки господина Шевченко (Кирилл Шевченко - УНИАН) в ближайшее время", - написал Железняк.

Видео дня

Он считает, что назначение состоится на этой неделе, в день голосования за проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении.

Отставка главы НБУ - важные новости

Как сообщал УНИАН, 4 октября председатель Национального банка Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что подает в отставку по состоянию здоровья.

"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы Национального банка Украины", - отметил он.

Шевченко сообщил, что уже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с соответствующим заявлением.

Справка УНИАН. Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины 16 июля 2020 года.

Андрей Пышный родился 26 октября 1974 года в Тернопольской области. 26 марта 2014 года он стал главой правления "Ощадбанка" и руководил им более 6 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: