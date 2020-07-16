Рада назначила нового главу НБУ

За назначение Шевченко проголосовали 332 народных депутата.

Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за назначение Шевченко проголосовали 332 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Кирилла Шевченко.

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Известно, что Кирилл Шевченко – многолетний руководитель "Укргазбанка". Его кандидатура обсуждалась в Офисе президента после того, как бывший руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия.

Исполняла обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

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