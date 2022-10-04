Как заявил Кирилл Шевченко, причиной отставки является ухудшение состояния здоровья.

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко подает в отставку по состоянию здоровья.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины", - отметил он. Видео дня

Шевченко добавил, что уже обратился к президенту Украины с соответствующим заявлением.

"Я обратился к Президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Спасибо Президенту Украины за оказанное доверие и совместную работу в пользу государства — и в мирное, и в военное время", - отметил руководитель центробанка.

Также, по словам Шевченко, он выполнил уже свою главную миссию на этом посту, связанную с бесперебойной работой банковской системы как в мирное, так и в военное время.

"С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером — и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны. Война стала еще одним тяжелым экзаменом для нашей команды и меня лично — и мы его достойно сдали", - подчеркнул Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Шевченко председателем Национального банка Украины.

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