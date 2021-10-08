Сопредседатель группы "Партия "За будущее" считает, что она "не достойна быть народным депутатом".

Народного депутата от "Слуги народа" Галину Третьякову хотят отозвать с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и отстранить ее от участия в 5 пленарных заседаниях парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщили председатель фракции "СН" Давид Арахамия и сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко.

"Мы сегодня подписали от всех фракций письмо на Регламентный комитет с тем, чтобы они рассмотрели и отстранили ее на 5 дней от пленарных заседаний", - отметил Арахамия.

В свою очередь, Батенко сообщил: "Мы собрали подписи всех глав фракций и депутатских групп в парламенте, кроме "Слуги народа", и обратились к председателю Верховной Рады Украины и председателю Регламентного комитета касательно отзыва Третьяковой с должности председателя профильного комитета".

Читайте такжеКоллега нардепа Полякова рассказал, получал ли умерший угрозы и жаловался ли на здоровьеОн добавил, что шокирован поведением Третьяковой, и считает, что она вообще "не достойна быть народным депутатом".

Скандальное высказывание Галины Третьяковой

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, член депутатской группы "Партия "За будущее" Игорь Палица на заседании парламента заявил, что в партийном чате фракции "Слуга народа" Третьякова написала: "На одного врага меньше" - по поводу смерти депутата от группы "Партия "За будущее" Антона Полякова.

Третьякова, вместо извинений, сказала, что ее свободу слова хотят ограничить.

Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября в автомобиле такси. По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В 2020 году Третьякова назвала "стерилизацию женщин без высшего образования при Ли Куан Ю" положительной практикой. По ее словам, у безработных, которые заводят ребенка ради перспективы получения социальной помощи, получаются дети "очень низкого качества".

Автор: Таня Поляковская