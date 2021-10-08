Галина Третьякова порадовалась в партийном чате кончине депутата, а после возмущения в стенах парламента заявила, что ее свободу слова хотят ограничить.

В сессионном зале Верховной Рады поднялся скандал из-за слов народного депутата Галины Третьяковой по поводу смерти Антона Полякова, который входил в группу "Партия "За майбутнє".

Как передает корреспондент УНИАН, член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Игорь Палица на заседании парламента сообщил, что в партийном чате фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, комментируя кончину коллеги, написала: "На одного врага меньше"

"Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заниматься людьми, детьми, госпожа Третьякова написала, что одним врагом меньше - о смерти Антона Полякова", - отметил Палица.

Он предложил председательствующему на заседании первому заместителю председателя ВР Руслану Стефанчуку и фракции "Слуги народа" отреагировать на слова Третьяковой.

"Конечно, если такие слова были, то они недопустимы", - сказал Стефанчук.

Затем слово взяла Третьякова и выразила неудовольствие тем, что в сессионом зале звучали неодобрительные возгласы в адрес ее комментария и выкрики "Позор!".

"Если есть люди, которые борются за свободу слова, которая гарантированная каждому человеку здесь в зале Конституции, считают, что они могут накидывать на рот платок, то позор вам", - заявила Третьякова.

После этих слов Стефанчук прервал ее речь и попросил исключить ей микрофон. Он отметил, что жизнь каждого человека "является высшей социальной ценностью" и призвал прекратить спекуляции. Также, обращаясь к депутатам, он отметил, что свобода слова предполагает ответственность за то, что "говорит каждый из нас".

После этого в сессионном зале был объявлен получасовой перерыв.

Широкую известность Третьякова получила после заявления, в котором назвала "стерилизацию женщин без высшего образования при Ли Куан Ю" положительной практикой и заявила, что при у безработных, которые заводят ребенка ради перспективы получения социальной помощи от государства, получаются дети "очень низкого качества".

Комментируя слова Третьяковой и допустимость дальнейшего сотрудничества партии "Слуга народа" с депутатом, глава "СН" Александр Корниенко заявил, что Третьякова должна нести какую-то ответственность, но какую именно - еще предстоит определить.

Читайте такжеДепутат от "Слуги народа" назвала детей Донбасса "немытыми и нечесаными" (видео)"Не надо мне сейчас предлагать никаких решений, я его сам озвучу. В человеческо-гумманистичном контексте тут можно дискутировать, морально ли это было со стороны Галины или аморально, тут каждый в соответствии со своей системой ценностей определится.

Что касается политической ответственности – я думаю, что каждый политик, как и Галина, должна такую ответственность нести, сейчас будем обгаваривать какую именно ответственность, может политическую, может нести Галина по всей этой ситуации. Нужно время, чтобы определиться", – заявил Корниенко.

Покойный депутат Поляков неоднократно критиковал Третьякову. В конце сентября этого года он обвинил ее в том, что она предложила на тот момент спикеру Рады Разумкову не рассматривать на заседании парламента законопроект Полякова о социальной защите детей войны.

"Это, кстати, та самая Третьякова, которая делила детей на качественных и на некачественных. Возможно и пенсионеров она также распределяет на группы качественных и некачественных", - писал Поляков.

Смерть Антона Полякова - что известно:

Народный депутат Антон Поляков скончался 8 октября в Киеве. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, депутата в бессознательном состоянии нашли патрульные полицейские в такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. Как утверждает водитель такси, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого Полякова начало тошнить в машине, он бился в конвульсиях. На заднем сиденье автомобиля были обнаружены следы рвоты.

Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла реанимировать политика. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

В свою очередь депутат Галина Янченко утверждает, что у политика были судороги. Кроме того, на шее депутата нашли странные следы.

Антону Полякову было 33 года. У него остались две дочери.

Авторы: Надя Пришляк, Андрей Софин